خريجو مؤسسات التعليم العالي من غير السعوديين يستعرضون جهود تعزيز علاقات دولهم مع المملكة

واستعرضت المناقشات أهمية المملكة العربية السعودية وجامعاتها للعالم الإسلامي والأقليات المسلمة، ودور الخريجين في تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة، ودور المملكة العظيم في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء المعمورة، وتشييد المشروعات الرائدة لترسيخ هذا الدور الريادي، ومن ذلك العناية بخدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدّسة، وخدمة الحجاج والمعتمرين، والزائرين، إضافة إلى إنشاء مجمع لطباعة المصحف الشريف يُعنى بنشره وطباعته وتوزيع إصداراته المقروءة والمسموعة بمختلف اللغات، إلى جانب المشروعات الدعوية والإنسانية ودعم الجمعيات الخيرية والاجتماعية للعناية بالمسلمين في دولهم، فضلاً عن إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة التي درس بها وتخرج فيها الآلاف من أبناء المسلمين في مختلف التخصّصات العلمية والشرعية.