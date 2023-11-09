36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 36 مئوية؛ فيما سجلت السودة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وينبع 35 مئوية، والقنفذة 34 درجة، وكل من جازان وشرورة والعلا 33 درجة، والمدينة المنورة ووادي الدواسر والأحساء والوجه والخرج 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها أبها 12 درجة، والطائف والقريات 13 مئوية وكل من حائل والباحة وطريف 14 درجة.
وسجلت أبها والسودة والباحة وجازان والطائف أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.