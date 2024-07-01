بمبادرة من السعودية.. الأمم المتحدة تعتمد 24 نوفمبر يومًا عالميًّا للتوائم الملتصقة

‏‎اعتمدت الجمعية العام للأمم المتحدة، اليوم، قرارًا ينص على تسمية يوم 24 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة، وذلك بمبادرة من المملكة العربية السعودية مع مجموعة النواة للمشروع (مملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية)؛ بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة.

أوضح ذلك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمته أمام الجمعية العامة، أثناء تقديمه لمشروع القرار للاعتماد.