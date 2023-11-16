لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.. "الالتزام البيئي" يجيز استخدام 36 تقنية بيئية

وأشار إلى أنها اعتمدت وفق معايير وشروط عالية الجودة وأثبتت حسب استخداماتها بأنها ذات انبعاثات كربونية أقل، ولا تحتوي أو تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة، وأنها الأقل إصدارًا للنفايات والأقل استخدامًا للمواد الخطرة مقارنة بغيرها من البدائل، بالإضافة إلى أنها تدعم إعادة الاستخدام والتدوير ومعالجتها للنفايات المتولدة عند انتهاء العمر الافتراضي لها، منوهًا بأن كل ذلك يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق أهداف نظام البيئة.