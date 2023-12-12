"سنام الناقة".. "الزعاق" يكشف العلاقة بين الإبل والنجوم ودخول المواسم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن العرب يحبون نجوم السماء وإبل الأرض، وبينهما علاقة استدلالية، فهم يستدلون بسلوكيات الإبل وتحركات النجوم على دخول المواسم.
وأضاف الزعاق؛ أن "هيجان" الفحل، وشروق نجوم سنام الناقة من الجهة الشمالية الشرقية قُبيل شروق الشمس، دليلٌ على دخول الشتاء.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه خلال هذه الأيام تشرق نجوم سنام الناقة، ما يدل على قرب انصراف الشمس من الجهة الشمالية للجنوبية، وهي علامة على بدء البرد الفعلي الذي يدخل مع الإنسان في فراشه ويخرج البخار من الجو.