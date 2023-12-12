"سنام الناقة".. "الزعاق" يكشف العلاقة بين الإبل والنجوم ودخول المواسم

وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه خلال هذه الأيام تشرق نجوم سنام الناقة، ما يدل على قرب انصراف الشمس من الجهة الشمالية للجنوبية، وهي علامة على بدء البرد الفعلي الذي يدخل مع الإنسان في فراشه ويخرج البخار من الجو.