السعودية تسلّم باكستان متهماً بجريمة قتل منذ 20 عاماً

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية، يُتهم عابد حسين؛ بجريمة قتل، حيث أطلق الرصاص على رجل داخل مركز للشرطة في إقليم البنجاب عام 2004 قبل أن يفر إلى الخارج.