"الحارثي" يقف على مواقع أراضٍ بالطائف وبني مالك وميسان لتخصيصها مدنًا زراعية

وقف مدير إدارة الأراضي والمساحة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس فادي بن حسين الحارثي، خلال يومي عمل على مواقع أراضٍ في محافظة الطائف وبني مالك، ومحافظة ميسان والمراكز التابعة لها؛ بهدف استحداث مواقع جديدة تهدف الوزارة إلى تخصيصها كمدن زراعية تساهم في الأمن الغذائي.
يأتي ذلك وفق المميزات النسبية للمحافظات والمراكز المذكورة، وبما يتوافق مع توجهات وتطلعات الوزارة، والعمل على سرعة إعداد الرفوعات المساحية لتلك المواقع المستهدفة بالتعاون مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
وأوضح "الحارثي" أنه اجتمع مع مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، ونائبه المهندس عطية الثقفي ومدير قسم الأراضي بمكتب الطائف المهندس حسن المالكي والْتقى مدير وحدة الزراعة ببني مالك زياد بن فريحان المالكي لمناقشة حلول قضايا الأراضي بمحافظات المنطقة، بالإضافة إلى استعراض التحديات مع المساحين في المكتب للعمل على حلها بأسرع وقت.
يُذكر أن إدارة الأراضي هي إحدى الإدارات التابعة لوكالة الوزارة للأراضي والمساحة، وتعمل على المساهمة في دعم الزراعة السعودية في تخصيص وتأجير الأراضي الزراعية المناسبة للمستثمرين في مشاريع زراعية أو حيوانية.