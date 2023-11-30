"الحارثي" يقف على مواقع أراضٍ بالطائف وبني مالك وميسان لتخصيصها مدنًا زراعية

وقف مدير إدارة الأراضي والمساحة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس فادي بن حسين الحارثي، خلال يومي عمل على مواقع أراضٍ في محافظة الطائف وبني مالك، ومحافظة ميسان والمراكز التابعة لها؛ بهدف استحداث مواقع جديدة تهدف الوزارة إلى تخصيصها كمدن زراعية تساهم في الأمن الغذائي.