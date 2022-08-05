تعديل المسار جائز.. جامعة الملك سعود: هذا ما يمكن لغير المقبولين فعله

أوضحت جامعة الملك سعود أنه يمكن لطلابها وطالباتها المقبولين الجدد الراغبين في تعديل مسار القبول إلى تخصص آخر بعد صدور الرقم الجامعي، تقديم طلب تعديل مسار القبول عن طريق بوابة النظام الأكاديمي: https://edugate.ksu.edu.sa ؛ حيث يستمر التقديم حتى 18 محرم 1444هـ، ويتم النظر في الطلبات وفق ما يتاح من مقاعد وبشكل تنافسي.
وأشارت الجامعة إلى أن من لم يتم ترشيحه للقبول لهذا الفصل، بإمكانه التقديم مجددًا على بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الإنساني الانتقالي والحوسبة التطبيقية ودبلومات كلية المجتمع للطلاب والطالبات بالجامعة للفصل الدراسي الثاني ابتداء من يوم الأحد 9/ 1/ 1444هـ وحتى 19/ 1/ 1444هـ دون الحاجة لمراجعة الجامعة.
وأوضحت أن التقديم من خلال روابط بوابتي القبول الإلكتروني لبرامج الإنساني الانتقالي والحوسبة التطبيقية ودبلومات كلية المجتمع؛ وهما كالتالى:
رابط بوابة الطلاب: https://darpb.ksu.edu.sa.
رابط بوابة الطالبات: https://darpg.ksu.edu.sa.