تعديل المسار جائز.. جامعة الملك سعود: هذا ما يمكن لغير المقبولين فعله

أوضحت جامعة الملك سعود أنه يمكن لطلابها وطالباتها المقبولين الجدد الراغبين في تعديل مسار القبول إلى تخصص آخر بعد صدور الرقم الجامعي، تقديم طلب تعديل مسار القبول عن طريق بوابة النظام الأكاديمي: https://edugate.ksu.edu.sa ؛ حيث يستمر التقديم حتى 18 محرم 1444هـ، ويتم النظر في الطلبات وفق ما يتاح من مقاعد وبشكل تنافسي.