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الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
واس
واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - اليوم الأربعاء 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 06 / 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية / إيمانويل ماكرون، ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م، كما سيشارك سموه الكريم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

فرنسا
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الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان في فرنسا

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