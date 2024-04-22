"السديس": اجتماعات "رابطة العالم الإسلامي" تعكس تطلعات الأمة ليسود السلام محل الفرقة

وذكر أن المجلس الأعلى للرابطة يحرص على تحقيق عددٍ من الأهداف النبيلة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن ذلك على الصعيد الإسلامي: العناية بتحقيق الوحدة بين المسلمين واجتماع كلمتهم، ودعوتهم إلى التعاون والتكاتف بينهم، وتوعيتهم وتنبيههم على مخاطر النزاع والفرقة بينهم، ونشر الفكر الوسطي السليم بين المسلمين، وحمايتهم من أفكار التطرف والغلو والإرهاب، إلى جانب تحقيق رسالة الإسلام في نشر السلام والعدل وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله -تعالى-، وتنمية التعارف والتعاون بين الشعوب، فيما يعود عليهم بالخير.