بعد مغرب اليوم... "السديس" يلقي درسه الشهري في رحاب المسجد النبوي

ويأتي الدرس ضمن سلسلة الدروس العلمية؛ التي تهدف إلى إحياء رسالة المسجد النبوي في نشر المعارف الإسلامية، وإلقاء المحاضرات الدينية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية؛ لإثراء تجربة الزائرين، وبلاغًا برسالة المسجد النبوي الدينية إلى العالمين؛ ليعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، ويصحح مسار سلوكهم إلى الهدى الأقوم؛ هدي الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، واقتفاء الطريق الوسط المعتدل دون إفراط أو تفريط.