بعد مغرب اليوم... "السديس" يلقي درسه الشهري في رحاب المسجد النبوي

يستعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لإلقاء درسه العلمي الشهري في رحاب المسجد النبوي مساء اليوم من كتاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم -رحمه الله-.
ويأتي الدرس ضمن سلسلة الدروس العلمية؛ التي تهدف إلى إحياء رسالة المسجد النبوي في نشر المعارف الإسلامية، وإلقاء المحاضرات الدينية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية؛ لإثراء تجربة الزائرين، وبلاغًا برسالة المسجد النبوي الدينية إلى العالمين؛ ليعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، ويصحح مسار سلوكهم إلى الهدى الأقوم؛ هدي الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، واقتفاء الطريق الوسط المعتدل دون إفراط أو تفريط.
وأعدت رئاسة الشؤون الدينية، منذ صدور القرار الملكي بإنشاء جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خططًا إستراتيجية، وبرامج علمية ودينية، ذات أهداف إثرائية وسطية للزائر والقاصد؛ تعكس تخصيص القيادة -أيدها الله- الشأن الديني بالحرمين الشريفين؛ بجهاز مستقل يرتبط تنظيميًا بالملك.
ولا يمكن فصل الحرمين الشريفين عن الدروس والمحاضرات الدائمة وحلقات تحفيظ القرآن، كونها ملمحًا روحانيًا رئيسيًا؛ أصبحت الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن، منارة إشعاع روحانية ورسالة عالمية وسطية، كونها متاحة لمشاهدتها من خلال البث المباشر والمسجل لها، وذلك عبر منصة منارة الحرمين والوسائل الرقمية لتصل إلى راغبيها من المسلمين حول العالم.