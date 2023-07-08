"تركي بن طلال" يؤكد أهمية "موسم صيف عسير 2023" في إبراز الصورة المشرقة للمملكة كوجهة سياحية عالمية

وأكد الأمير تركي بن طلال، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية هذا الموسم في استقطاب المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها لزيارة منطقة عسير والاستمتاع بتراثها العريق، وطبيعتها الساحرة، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة للعالم الخارجي كوجهة سياحية عالمية؛ فضلًا عن دوره في تنمية السياحة الداخلية وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية كأحد القطاعات الرائدة في المملكة التي تسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.