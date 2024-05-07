"الإرشاد الزراعي": عند فصل الفسائل يُراعى وجود براعم جذرية بها لضمان النمو السليم

وأوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن المسند؛ أن الجذور المقطوعة من الفسيلة ليست لها فائدة وستموت عند غرسها في الحقل؛ لذا فمن المهم أن تكون الفسيلة المقطوعة لها براعم جذرية على شكل نتوءات بيضاء في قاعدة الفسيلة، حيث تخرج منها الجذور الجديدة التي تمتص الماء والغذاء والعناصر الضرورية لنموها.