"الإرشاد الزراعي": عند فصل الفسائل يُراعى وجود براعم جذرية بها لضمان النمو السليم

نصح "الإرشاد الزراعي" بضرورة مراعاة وجود براعم جذرية بفسيلة النخيل عند فصلها من النخلة الأم؛ لضمان النمو السليم عند غرس الفسائل في الأرض المستديمة.
وأوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن المسند؛ أن الجذور المقطوعة من الفسيلة ليست لها فائدة وستموت عند غرسها في الحقل؛ لذا فمن المهم أن تكون الفسيلة المقطوعة لها براعم جذرية على شكل نتوءات بيضاء في قاعدة الفسيلة، حيث تخرج منها الجذور الجديدة التي تمتص الماء والغذاء والعناصر الضرورية لنموها.
ولفت المسند؛ إلى أن الجذور الطويلة مع الفسيلة تموت بعد الغرس، ويُفضل قطعُها بمقص التقليم قبل الزراعة.