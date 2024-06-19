"المنغصي" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج

رفع رجل الأعمال "بطي رفاعي المنغصي" خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة نجاح وتميز موسم حج هذا العام 1445هـ على مختلف الأصعدة، وهنّأهما بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير والبركات.
وأبدى "المنغصي" عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر ورؤيته السديدة التي كانت حجر الزاوية في نجاح موسم الحج لهذا العام، مؤكدًا أن متابعة سموّه الدّؤوبة وتوجيهاته الحكيمة أسهمت في توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وعبر "المنغصي": عن فخره واعتزازه بهذا النجاح، مقدمًا شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وكافة منسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركين في أداء هذا الواجب ورعاية وخدمة ضيوف الرحمن .
وقدم رجل الأعمال "بطي رفاعي المنغصي" شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على الجهود العظيمة في نجاح موسم حج هذا العام.
كما هنّأ معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، على جهوده الكبيرة في إنجاح موسم حج هذا العام 1445هـ، مشيدًا بالتنظيم المتميز والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن؛ مما ساهم في تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأكّد رجل الأعمال "بطي رفاعي المنغصي" أنّ ما تحقّق في موسم الحج هذا العام من نجاح كان بفضل الله تعالى، ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة، بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن؛ مما أسهم بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن قيادة هذه البلاد المباركة وضعت ضمن أولوياتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
واختتم تهنئته داعيًا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين من جليل الرعاية وفائق العناية، وأن يحفظ هذه البلاد ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.