علامة HONOR تفتتح 5 متاجر جديدة في المملكة العربية السعودية

أعلنت HONOR، العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن افتتاح 5 متاجر جديدة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس استراتيجية التوسع السريع للعلامة التجارية في قطاع التجزئة. مع افتتاح هذه المتاجر، يرتفع إجمالي متاجر HONOR في المملكة إلى 16 متجرًا، ما يعكس التزام الشركة طويل الأمد بالسوق السعودية ورغبتها في تمكين العملاء من تجربة أحدث الابتكارات التكنولوجية بأنفسهم، وتسهيل وصول العملاء إلى أحدث الابتكارات والمنتجات المتطورة من خلال تجربة تسوق استثنائية للعملاء في المملكة.