علامة HONOR تفتتح 5 متاجر جديدة في المملكة العربية السعودية

• تعزز هذه الخطوة من تواجد العلامة التجارية وتوسع حضورها في مختلف مناطق المملكة، ليصل إجمالي متاجرها إلى 16 متجراً
أعلنت HONOR، العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن افتتاح 5 متاجر جديدة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس استراتيجية التوسع السريع للعلامة التجارية في قطاع التجزئة. مع افتتاح هذه المتاجر، يرتفع إجمالي متاجر HONOR في المملكة إلى 16 متجرًا، ما يعكس التزام الشركة طويل الأمد بالسوق السعودية ورغبتها في تمكين العملاء من تجربة أحدث الابتكارات التكنولوجية بأنفسهم، وتسهيل وصول العملاء إلى أحدث الابتكارات والمنتجات المتطورة من خلال تجربة تسوق استثنائية للعملاء في المملكة.
ويأتي هذا التوسع بعد افتتاح متجر HONOR الـ 11 في "الياسمين مول"، وهو افتتاح مهم أبرز النمو المتسارع للعلامة في السوق السعودية. ويعكس افتتاح 5 متاجر جديدة بعد أسابيع قليلة من ذلك النجاح ثقة HONOR في المملكة، وتحول استراتيجي من مرحلة التأسيس إلى الوصول على نطاق واسع وتعزيز التفاعل مع العملاء في أهم المراكز التجارية.
وقال جيري لياو، المدير العام لشركة HONOR في السعودية: "يمثل هذا التوسع خطوة رئيسية في استراتيجية HONOR للتجزئة في المملكة، مدفوعة بالتزامنا بالابتكار وتجربة العملاء. من خلال الاستثمار في مساحات تجزئة عالية الجودة، نخلق بيئات يستطيع فيها العملاء التفاعل مع تقنياتنا واكتشاف كامل إمكانيات منظومتنا الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي."
توسيع التواجد في الرياض وجدة وتبوك لتقديم تسوق استثنائية للعملاء في المملكة
يبدأ التوسع في الرياض بافتتاح 3 متاجر جديدة رسميًا في 14 ديسمبر. يقع أولها في "النخيل مول" بمنطقة التوسعة بالقرب من البوابات 6 و4A و4B، وتبلغ مساحته 101 متر مربع. أما المتجر الثاني في الرياض فسيكون في "واجهة روشن" قرب البوابة 4، بمساحة 83 متر مربع، فيما يُفتتح المتجر الثالث في "غرناطة مول" قرب البوابة 8، وتبلغ مساحته 119 متر مربع. هذه المتاجر الجديدة تعزز حضور HONOR في العاصمة وتسهّل وصول العملاء إلى أحدث الابتكارات والمنتجات المتطورة.
وبعد افتتاح متاجر الرياض، سيتم افتتاح متجرين إضافيين في 16 ديسمبر؛ الأول في جدة بـ "ردسي مول" قرب البوابة 2، وتبلغ مساحته 203 متر مربع ليكون وجهة رئيسية للتجزئة في المنطقة الغربية. أما الثاني في "الاندلس مول" بالطابق الأرضي قرب البوابة 1، بمساحة 135 متر مربع. تعكس هذه المتاجر التزام HONOR بالتوسع خارج المراكز الحضرية الكبرى وضمان وصول منتجاتها ومنظومة الأجهزة الذكية إلى جميع أنحاء المملكة.
تم تصميم كل متجر جديد من HONOR لتقديم تجربة تسوق فريدة وغامرة، حيث يمكن للعملاء استكشاف كامل تشكيلة العلامة من الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة القابلة للطي، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والساعات الذكية. كما سيستفيد العملاء من عروض عملية، واستشارات شخصية، وإرشادات متخصصة ضمن مساحات حديثة وتفاعلية تركز على سهولة الوصول والتفاعل والاتصال البشري.
وبمناسبة الافتتاح، تقدم HONOR عروضًا حصرية محدودة المدة داخل المتاجر للعملاء السعوديين، تشمل سماعات بلوتوث بسعر 19.9 ريالاً سعودياً وهاتف HONOR Magic V3 القابل للطي بسعر 2,999 ريالاً سعودياً وبكميات محدودة، بالإضافة إلى خصومات على منتجات أخرى من تشكيلة العلامة. تعكس هذه العروض التزام HONOR بالاحتفال بهذه المرحلة مع عملائها وجعل الابتكار الرائد أكثر قربًا وسهولة.
مع توسع شبكة متاجرها لتصل إلى 16 متجرًا على مستوى المملكة، تواصل HONOR تعزيز التفاعل المباشر مع العملاء ودعم التحول الرقمي السريع في السوق السعودية.