"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والشرقية وجازان والقصيم والشمالية وحائل والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة القنفذة وجدة والشعيبة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الطائف ضبابًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
كما تشهد منطقة عسير شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة. وتشهد شبورة مائية على الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان ارتفاعًا في الأمواج ورياحًا نشطة على فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الأربعاء.
كما تشهد منطقة القصيم شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة حائل شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة تبوك ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.