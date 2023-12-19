"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة القنفذة وجدة والشعيبة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد الطائف ضبابًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.