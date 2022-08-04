الطائف وجهة سياحية مميزة.. تعززها شبكة طرق تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة

وتعكف الوزارة على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق بالمحافظة ومن تلك المشروعات تنفيذ طريق مطار الطائف الجديد الذي يبدأ من طريق الطائف/ الرياض السريع ومن ثم الربط بطريق سوق عكاظ وصولاً إلى مطار الطائف، إلى جانب تنفيذ ازدواج طريق تربة/ حضن والذي سوف يخدم الطائف الجديد، وكذلك ميدان سباق الهجن، بالإضافة إلى المدينة الصناعية.