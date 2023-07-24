طقس شديد الحرارة في مناطق عِدّة واستمرار نشاط موسم الغبرة جنوبًا الأيام القادمة

ويُتوقع بمشيئة الله أن يبقى الطقس شديد الحرارة في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين مُنتصف ونهاية الأربعينيات المئوية؛ فيما يكون الطقس حارًّا في باقي المناطق، أما على المُرتفعات الجنوبية الغربية فتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام.

وتنشط الرياح السطحية الشمالية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والشريط الساحلي الجنوبي الغربي، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ويشمل ذلك طريق (جازان- جدة).