من "بلتستان" لـ"تعز" و"الخرطوم".. إغاثي الملك سلمان يواصل أعماله الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.214 حقيبة شتوية في مناطق: (نقر، وغزر، وأستور، وغانشي، وسكردو) بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 15.519 متضررًا من الفيضانات.
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوفير المواد غير الغذائية والحقائب الشتوية للأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الباكستانية المستهدفة.
كما وزع المركز أمس 678 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 678 أسرة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة لسد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس الأول، 900 سلة غذائية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 5.400 فرد.
جاء ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.