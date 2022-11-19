من "بلتستان" لـ"تعز" و"الخرطوم".. إغاثي الملك سلمان يواصل أعماله الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.214 حقيبة شتوية في مناطق: (نقر، وغزر، وأستور، وغانشي، وسكردو) بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 15.519 متضررًا من الفيضانات.