"البيئة": المملكة تنتج 22.2 ألف طن من الخوخ سنويًّا وتحقّق اكتفاءً ذاتيًّا بنسبة 55.5%

وأبان تقريرٌ صادرٌ عن الوزارة ضمن حملة (جاء وقتها)، التي أطلقتها أخيرًا للتعريف بأنواع الفاكهة المنتجة محليًّا وأوقات وفرتها، فضلًا عن زيادة الوعي بأهمية تناولها في مواسم إنتاجها للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها؛ أن موسم حصاد الخوخ يمتد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، ويُزرع في عددٍ من مناطق المملكة، منها، الجوف، عسير، مكة المكرّمة "محافظة الطائف"، تبوك "محافظة تبوك"، ومنطقة الباحة.