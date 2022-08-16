بدء التسجيل للسباقات النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

وانطلقت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على ميدان الطائف التاريخي، في 23 من يوليو الماضي بـ 356 شوطاً، ولمدة 19 يوماً، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 4 أشواط، وفاز خلالها 247 مالك هجن من السعودية، و49 مالكاً من الإمارات، 29 من قطر، و12 من الكويت، وفاز 9 ملاّك من البحرين ومثلهم من عمان، ثم متسابق وحيد من أمريكا. وتنطلق المرحلة النهائية من المهرجان في الـ24 من أغسطس الجاري، ويقام فيها 234 شوطًا.