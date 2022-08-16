بدء التسجيل للسباقات النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، عن بدء التسجيل للراغبين في المشاركة بالسباقات النهائية من المهرجان، وسيكون التسجيل متاحاً لمدة (6) أيام، تنتهي بنهاية يوم الأحد 21 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني .
وانطلقت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على ميدان الطائف التاريخي، في 23 من يوليو الماضي بـ 356 شوطاً، ولمدة 19 يوماً، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 4 أشواط، وفاز خلالها 247 مالك هجن من السعودية، و49 مالكاً من الإمارات، 29 من قطر، و12 من الكويت، وفاز 9 ملاّك من البحرين ومثلهم من عمان، ثم متسابق وحيد من أمريكا. وتنطلق المرحلة النهائية من المهرجان في الـ24 من أغسطس الجاري، ويقام فيها 234 شوطًا.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يعد الأكبر عالمياً من حيث الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والخليجية والدولية، على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، ويبلغ مجموع أشواطهما 591 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله - التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.