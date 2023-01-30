"السديس" يقود الاجتماع الأول لـ"لجنة تطوير التجربة بالحرمين الشريفين"

وعُقِد الاجتماع بحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، بالمسجد الحرام، ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، والمشرف على مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية المهندس ناصر الشمري، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد إسماعيل.