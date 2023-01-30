"السديس" يقود الاجتماع الأول لـ"لجنة تطوير التجربة بالحرمين الشريفين"

استضافت "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"، اليوم في المسجد الحرام، الاجتماع الأول للجنة تطوير التجربة بالحرمين الشريفين؛ تجسيدًا للرعاية والاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير العالمية، وفي إطار حرصها لتطوير التجربة في الحرمين الشريفين، وتعظيم الخدمات للحجاج والمعتمرين والقاصدين.
وعُقِد الاجتماع بحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، بالمسجد الحرام، ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، والمشرف على مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية المهندس ناصر الشمري، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد إسماعيل.
وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في كلمته الافتتاحية بالجهود التي تقدمها الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وما وصلت إليه الخدمات من تطور خاصة في الجانب التقني والذكاء الاصطناعي، وما تحظى به أعمال خدمة ضيوف الرحمن من عناية ورعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وأكد "السديس" حرص واهتمام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، ومتابعتهم لجميع الأعمال المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن في جميع الجوانب، خاصة الجوانب الأمنية والخدمية التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن.
وختم الشيخ "السديس" حديثه بالشكر لجميع العاملين والعاملات في خدمة ضيوف الرحمن، سائلًا الله -عز وجل- للجميع العون والتوفيق، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا الغالي.
من جهته، ألقى الدكتور توفيق الربيعة كلمة استعرض فيها أهداف اللجنة وخططها، وهيكلة اللجنة واختصاصات وآلية العمل؛ تحقيقًا للأهداف المنشودة.