"إمام الدعوة" صرح شامخ في خدمة العلم وأهله بمكة على مدى ربع قرن من الزمان

تأسست مكتبة إمام الدعوة العلمية عام ١٤١٩ من الهجرة بمكة المكرمة وبهذا يكون قد مر على المكتبة ربع قرن من الزمن ولله الحمد والمنة، يشرف عليها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام ونائبه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز السديس حفظه الله.
والمكتبة تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع من بعد صلاة العصر حتى العاشرة مساءً استفاد منها الكثير من طلاب العلم بالأخص من هم في مرحلة الماجستير والدكتوراه وكذلك لها إسهامات في نشر العلم في الداخل والخارج، وتقدم المكتبة خدمات علمية بشتى أنواعها للباحثين والاستفادة من التقنيات الحديثة جمعًا بين الأصالة والمعاصرة، ويتم البحث عن الكتب آليًا.
وتضم المكتبة بين جنباتها قسم للمخطوطات العلمية والنوادر، كما أن فيها مركزًا للبحث العلمي له إسهامات عدة ولله الحمد في تحقيق التراث الإسلامي وقد تم نشر إصداراته، بالإضافة إلى جناح خاص للمكتبات الخاصة والتي من بينها مكتبة الشيخ عبدالرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية سابقًا رحمه الله ومكتبة الشيخ المحقق عبدالقادر الأرناؤوط رحمه الله.
يصل عدد الكتب إلى ١٥٥٠٠ عنوان أما الخاصة فيصل إلى ١٣٠٠٠ عنوان، حيث إن مجموع كتب المكتبة تربو على ٥٠٠٠٠ كتاب.
ومن أشهر إصدارات المكتبة كوكبة الخطب المنيفة للشيخ السديس وتلخيص روضة الناظر للبعلي والوجيز في الفقه الحنبلي للدجيلي وغيرها.