"إمام الدعوة" صرح شامخ في خدمة العلم وأهله بمكة على مدى ربع قرن من الزمان

والمكتبة تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع من بعد صلاة العصر حتى العاشرة مساءً استفاد منها الكثير من طلاب العلم بالأخص من هم في مرحلة الماجستير والدكتوراه وكذلك لها إسهامات في نشر العلم في الداخل والخارج، وتقدم المكتبة خدمات علمية بشتى أنواعها للباحثين والاستفادة من التقنيات الحديثة جمعًا بين الأصالة والمعاصرة، ويتم البحث عن الكتب آليًا.