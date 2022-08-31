في مهرجان ولي العهد للهجن.. جوائز "رموز الجذاع" تزيد على 4 ملايين

وتفصيلًا: فقد خصّصت اللجنة المنظمة 700 ألف ريال لرمزي البكار مفتوح، يحصل عليها كل فائز بالمركز الأول، والثاني من كل رمز يحصل على 250 ألفًا، والثالث بـ150 ألفًا، والرابع 100 ألف، فيما ينال كل فائز بالمركز الخامس 75 ألفًا.