في مهرجان ولي العهد للهجن.. جوائز "رموز الجذاع" تزيد على 4 ملايين

اختتمت اليوم الجذاع أشواط رموزها الأربعة: بفوزين إماراتيين، وسعودي، وقطري، ضمن الأشواط الختامية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، وبلغ إجمالي جوائزها أربعة ملايين و400 ألف.
وتفصيلًا: فقد خصّصت اللجنة المنظمة 700 ألف ريال لرمزي البكار مفتوح، يحصل عليها كل فائز بالمركز الأول، والثاني من كل رمز يحصل على 250 ألفًا، والثالث بـ150 ألفًا، والرابع 100 ألف، فيما ينال كل فائز بالمركز الخامس 75 ألفًا.
كما خصصت لرمزي القعدان مبلغ 500 ألف ريال لكل فائز بالمركز الأول منهم، و200 ألف للثاني، و100 ألف للثالث، و75 ألفًا للرابع، و50 ألفًا للفائزين بالمركز الخامس من كل شوط رمز.
وتنطلق غدًا منافسات الثنايا ليومين متتاليين على مسافة 6 كم، وبعدها أشواط الرموز للحيل والزمول ليحدد اليوم الختامي لاحقًا.