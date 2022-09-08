المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمنح الاعتماد لأكاديمية "الشلهوب للتجزئة"

وقال بشار صباغ، مدير عام مجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية: "تتضمن رؤية المملكة في توفير فرص وظيفية متنوعة للشباب السعودي ضمن اقتصادها المتنامي والعديد من الفرص المميزة ضمن قطاع التجزئة. وبصفتنا من أكبر الشركات العاملة في قطاع التجزئة السعودي، أردنا دعم تطوير المواهب السعودية الشابة ومنحهم المعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في هذا القطاع المتنامي. ويمنح هذا الاعتماد أكاديميتنا وبرامجنا اعترافًا بالجودة والمعايير، وهو أيضًا شهادة على الخبرات التعليمية والفرص التي يتلقاها موظفونا. هذا ونعمل من خلال الأكاديمية عل تسخير الموارد البشرية والفكرية والمادية وبيانات المجموعة لتقديم أفضل التجارب التعليمية والتجريبية والمبتكرة".