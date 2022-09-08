المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمنح الاعتماد لأكاديمية "الشلهوب للتجزئة"

أعلنت مجموعة شلهوب عن حصول أكاديميتها للتجزئة في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أربع أكاديميات متخصصة تابعة لجامعة شلهوب، على الاعتماد الرسمي كمركز تدريب معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتأسست أكاديمية التجزئة التابعة لمجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية عام 2009 لتقديم برامج تدريبية لموظفي الخطوط الأمامية في المجموعة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء. واليوم، تعد الأكاديمية إحدى الأكاديميات القليلة المختصة بالتجزئة والمعتمدة دوليًا في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعمل عبر ثلاثة فروع؛ جدة (منذ 2009) والرياض (منذ 2014) والخبر (منذ 2016).
ومن خلال تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات المتخصصة في عملهم، تساهم أكاديمية شلهوب للتجزئة في السعودية في دعم نمو وتطوير القطاع وتعزيز أدائه بوجه عام. ويعكس الموظفون الذين تلقوا تدريباً جيداً مستويات أعلى من الأداء، ويكونون أكثر قدرة على تحديد البيانات والرؤى التي يمكن أن تساعد في تشكيل استراتيجيات عمل ناجحة وتساهم في نمو الأعمال والصناعة من خلال الإبداع واتخاذ القرارات السريعة والابتكار.
وقال بشار صباغ، مدير عام مجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية: "تتضمن رؤية المملكة في توفير فرص وظيفية متنوعة للشباب السعودي ضمن اقتصادها المتنامي والعديد من الفرص المميزة ضمن قطاع التجزئة. وبصفتنا من أكبر الشركات العاملة في قطاع التجزئة السعودي، أردنا دعم تطوير المواهب السعودية الشابة ومنحهم المعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في هذا القطاع المتنامي. ويمنح هذا الاعتماد أكاديميتنا وبرامجنا اعترافًا بالجودة والمعايير، وهو أيضًا شهادة على الخبرات التعليمية والفرص التي يتلقاها موظفونا. هذا ونعمل من خلال الأكاديمية عل تسخير الموارد البشرية والفكرية والمادية وبيانات المجموعة لتقديم أفضل التجارب التعليمية والتجريبية والمبتكرة".
وترحب أكاديميات شلهوب للتجزئة بالمتدربين من جميع أنحاء المملكة، وتقدم لهم دورات تدريبية معترف بها عالميًا على أيدي مدربين وخبراء في القطاع. وتهدف الأكاديمية إلى صقل مهارات العاملين في الخطوط الأمامية ضمن قطاع التجزئة، وخاصة في مجال مبيعات منتجات الأزياء ومستحضرات التجميل والهدايا، لتقديم تجربة عملاء متميزة وتمكينهم من بناء مسيرة مهنية مميزة في هذا المجال.
ويأتي هذا الاعتماد تزامناً مع تأكيد مجموعة شلهوب على التزامها بتوفير بيئة عمل جذابة، من خلال إطلاق مشروع تجريبي مرحلي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يقضي بأن يكون أسبوع عمل موظفي الخطوط الأمامية مكون من 5 أيام. وتأتي هذه الخطوة سعياً لمزيد من الرفاه للموظفين وتحقيق التوازن بين العمل والحياة مع ضمان زيادة الإنتاجية. وقد تعززت سمعة مجموعة شلهوب كمكان جذاب للعمل مع احتلالها المرتبة الأولى في قائمة أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية، والمرتبة الرابعة في قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا.