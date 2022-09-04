"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والباحة وجازان وعسير ومكة المكرمة والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على خليص وعسفان والكامل ورهاط والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، بينما تشهد العرضيات أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وتساقط للثلوج وسيول، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة والفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك والقحمة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب والفطيحة وبش وجازان وفرسان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وسيول وتساقط البرد على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.