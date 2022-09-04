"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة مع تدنٍ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث والمظيلف، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على خليص وعسفان والكامل ورهاط والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، بينما تشهد العرضيات أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وتساقط للثلوج وسيول، حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.