"عجلان وإخوانه الطبية" توقع اتفاقيتين مع "تجمع حائل الصحي" و"إكسيلوم المحدودة"

وقال نائب رئس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان، إن هذا التعاون سيركز على عدد من الجوانب الصحية الرئيسية، ومنها زيادة الوصول إلى الاختبارات الجينية لمختلف الحالات في المجتمعات المحلية، وبناء وتشغيل مختبرات وراثية عالمية المستوى في المملكة العربية السعودية، مع تعزيز القدرة على إجراء البحوث المتقدمة في علم الجينوم بالمملكة، مبيناً أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة اتجهت لهذا المجال الحيوي، إسهاماً منها لمؤازرة أهداف رؤية 2030، في الجوانب ذات العلاقة بتحسين الحياة للمجتمع، عبر التركيز على مجال الوقاية الصحية، وفي الوقت نفسه يتماشى مع الأهداف التي أسس برنامج جودة الحياة بالمملكة، فهو يهدف لتحسين البيئة الصحية وتوفير كل العناصر التي تخدم الرقي بالقطاع الصحي، عبر العديد من المسارات الحديثة التي يكتشفها بشكل متتابع الطب الحديث وتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير حياة أفضل للبشرية.