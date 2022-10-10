"عجلان وإخوانه الطبية" توقع اتفاقيتين مع "تجمع حائل الصحي" و"إكسيلوم المحدودة"

وقعت شركه عجلان وإخوانه الطبية أمس اتفاقية مع تجمع حائل الصحي لتقديم منصة واسعة لإدارة وتنسيق الرعاية الصحية لسكان منطقة حائل، تتماشى مع أهداف برنامج التحول للرعاية الصحية لكل محتاجيها، والمواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تعزز تقديم رعاية صحية ذات قيمة عالية، ومن خلال نماذج جديدة للرعاية تركز بشكل خاص على الخط الأول في الرعاية الصحية، والمتمثل في تحقيق مستهدفات الوقاية الصحية.
كما وقعت اتفاقية مماثلة مع شركة "إكسيلوم المحدودة" في هونج كونج لتأسيس مشروع مشترك لمعالجة الاحتياجات والطلبات الرئيسية في الاختبارات الجينية وأبحاث الجينوم في المملكة العربية السعودية، وتعد هذه الشراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين المجموعتين.
وقال نائب رئس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان، إن هذا التعاون سيركز على عدد من الجوانب الصحية الرئيسية، ومنها زيادة الوصول إلى الاختبارات الجينية لمختلف الحالات في المجتمعات المحلية، وبناء وتشغيل مختبرات وراثية عالمية المستوى في المملكة العربية السعودية، مع تعزيز القدرة على إجراء البحوث المتقدمة في علم الجينوم بالمملكة، مبيناً أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة اتجهت لهذا المجال الحيوي، إسهاماً منها لمؤازرة أهداف رؤية 2030، في الجوانب ذات العلاقة بتحسين الحياة للمجتمع، عبر التركيز على مجال الوقاية الصحية، وفي الوقت نفسه يتماشى مع الأهداف التي أسس برنامج جودة الحياة بالمملكة، فهو يهدف لتحسين البيئة الصحية وتوفير كل العناصر التي تخدم الرقي بالقطاع الصحي، عبر العديد من المسارات الحديثة التي يكتشفها بشكل متتابع الطب الحديث وتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير حياة أفضل للبشرية.
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لشركة عجلان وإخوانه الطبية، الدكتورة شذى أبو زنادة: سيقدم مشروعنا مع تجمع حائل الصحي مختلف التقنيات، والعمليات، والقدرات في إدارة صحة السكان إلى تجمع حائل الصحي بكفاءات وتوظيف لأفضل التقنيات التي تخدم الرعاية الصحية الوقائية. بدوره قال الدكتور عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي: "من خلال هذا المشروع، سنكون قادرين على تحديد السكان المعرضين لمخاطر عالية وتقديم خدمات وقائية ورعاية مركزة. ومن خلال هذه المنصة، نهدف إلى حصول المواطنين على الرعاية المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب".
وفي تعليقها على اتفاقية مجموعة عجلان مع شركة اكسيلوم، أوضحت أبوزنادة "أن هذه الخطوة مع إكسيلوم ستشكل تقدمًا كبيرًا في قدرة الاختبارات الجينية في المملكة، وستحسن من تدابير الوقاية، والتشخيص، والعلاج للأمراض ذات الطبيعة الوراثية، كما سيكون في مقدورنا أن نقدم أيضًا تقنية رائدة في الكشف المبكر عن مختلف أمراض السرطان باستخدام التكنولوجيا الجينية."
وأضافت أن هذا الاستثمار الحيوي والمهم لحياة الناس سوف يوظف قدرات الشريكين لتحقيق قوة علمية وعملية معًا في الأبحاث المستقبلية في علم الوراثة وعلم الجينوم في المملكة.
ويعد تجمع حائل الصحي أحد الجهات الرائدة في برنامج التحول وفي طليعة التغيير. ستكون هذه خطوة رئيسية أخرى لمنطقة حائل في توفير رعاية فعالة وتفعيل دور مواطنيها في التحول الجاري في قطاع الرعاية الصحية.
وتعد "إكسيلوم" شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ"بيري غروب" في هونغ كونغ، المرخص لها والمزود الحصري الرائد لاختبارات قبل الولادة غير الجراحية (NIPT)، الحاصلة على براءة اختراع من الجامعة الصينية في هونغ كونغ. تعتبر "إكسيلوم" أيضًا رائدة في استخدام تسلسل الجيل التالي لفحص ما قبل الولادة لمتلازمة داون وغيرها من تشوهات الكروموسومات.
الجدير بالذكر أن شركة عجلان وإخوانه الطبية تشارك في معرض الصحة العالمي الذي يعقد حالياً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الجناح رقم (H1.B10)، وتعرض من خلال أبرز خدماته الحديثة لهذا القطاع، مع التركيز على عقد لقاءات مشتركة مع المتخصصين بالقطاع الصحي، ومع ممثلين لعدد 30 دولة، يقدمون أحدث الخدمات الطبية العالمية، والتطورات التقنية المرتبطة بتحسين حياة الإنسان.