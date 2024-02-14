مكة المكرمة.. زراعة أكثر من 71 ألف شجرة خلال عام 2023

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة خلال العام الماضي 2023 العديد من الأعمال الزراعية والتجميلية في شوارع وأحياء مكة المكرمة، تَضَمنت الطرق المؤدية للمسجد الحرام، والعديد من المواقع الهامة مثل: طريق الأمير محمد بن سلمان، طريق الملك عبدالله، طريق الملك عبدالعزيز، وطريق المسجد الحرام، وغيرها؛ حيث بلغ عدد الأشجار التي تم زراعتها أكثرَ من 71.000 شجرة وشجيرة.