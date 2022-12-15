محافظ الأحساء يتفقّد مركز يبرين ويلتقي الأهالي

تفقّد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس "الأربعاء" مركز يبرين التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة، وكان في استقبال سموّه الشيخ سالم بن فيصل المرضف والشيخ حمد بن جابر المرضف ورئيس المركز جابر بن حمد المرضف وعدد من الأهالي.
وأكد سموّه خلال لقائه أهالي يبرين أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب، ونقل سموّه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله-.
واطلع سموّه على عرض مرئي قدمه رئيس المركز يبرز المركز وحدوده ومساحته الجغرافية وأبرز المعالم الأثرية ومتابعة المركز لجهود بلدية يبرين.
ومن جانب آخر قدم الشيخ سالم والشيخ حمد ورئيس المركز جابر المرضف نيابة عن أهالي المركز شكرهما وتقديرهما لسموه على اهتمامه ومتابعته لكل ما يُسهم في توفير سائر ما يحتاج إليه سكان المحافظة والمراكز التابعة لها.