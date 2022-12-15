محافظ الأحساء يتفقّد مركز يبرين ويلتقي الأهالي

تفقّد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس "الأربعاء" مركز يبرين التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة، وكان في استقبال سموّه الشيخ سالم بن فيصل المرضف والشيخ حمد بن جابر المرضف ورئيس المركز جابر بن حمد المرضف وعدد من الأهالي.