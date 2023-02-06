2000 عام تفصلك عن هذه المرأة النبطية الثرية.. صور رقمية لـ"هنات" وملابسها

ويُعتقد -وفق خبراء الآثار- أنها توفيت في القرن الأول قبل الميلاد، ووُضع جسدها الذي كان شبه مكتمل، في مقبرة تم اكتشافها في عام 2008م داخل "الحجر"، وظلت لأكثر من ألفي عام، وأكدت الدراسات أهمية مكانة "هنات" في المجتمع النبطي؛ حيث امتلكت الثروة الكافية للحصول على مقبرة خاصة لها في "الحجر".