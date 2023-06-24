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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
فصل السيامي المصري "سلمى وسارة"
شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة، أولها مشاركة ولي العهد في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، والكشف عن تفاصيل نظام المعاملات المدنية، وكذلك ترحيب السعودية باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات تطبيقًا لاتفاق العلا.
كما شهدت أحداث الأسبوع صدور الموافقة الكريمة على تولِّي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، وتوقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال.
"سبق" ترصد لكم أبرز أحداث الأسبوع:
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