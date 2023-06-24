موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية

كما شهدت أحداث الأسبوع صدور الموافقة الكريمة على تولِّي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، وتوقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال.