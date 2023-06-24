موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية

فصل السيامي المصري "سلمى وسارة"

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا مهمة، أولها مشاركة ولي العهد في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، والكشف عن تفاصيل نظام المعاملات المدنية، وكذلك ترحيب السعودية باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات تطبيقًا لاتفاق العلا.

كما شهدت أحداث الأسبوع صدور الموافقة الكريمة على تولِّي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، وتوقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال.

"سبق" ترصد لكم أبرز أحداث الأسبوع:

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
نجاح فصل السيامي المصري "سلمى وسارة" بعد عملية معقدة استغرقت 17 ساعة
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
النائب العام يأمر بالقبض على شخصيْن ظَهَرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
هيئة الطرق تبدأ تبريد طرق المشاعر المقدسة.. بواسطة مواد محلية الصنع
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
"مجلس الوزراء" يُصدر 12 قرارًا.. وخادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن من مختلف دول العالم
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
ولي العهد يشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشُّح الرياض لاستضافة إكسبو 2030
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
رسميًّا.. نظام المعاملات المدنية يُثبت الحق في التعويض المعنوي
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
المملكة ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات تطبيقاً لاتفاق العلا
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
"الموارد البشرية": إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون ٤ أيام
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
"نزاهة": توقيف 141 متهماً والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
المحكمة العليا: غداً الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 27 يونيو
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن استثمار نوعي في قطاع الرعاية الصحية بإنشاء شركة "لايفيرا" المتخصّصة في الصناعات الدوائية
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
شاهد.. وصول قافلة "الصحة" للحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
"السديس" يعلن نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي لمكة المكرمة
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
تفعيل مبادرة "نسك" للأطفال في شؤون الحرمين
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد في باريس.. و141 متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.. والموافقة على نظام المعاملات المدنية
" السديس" يوجه بإطلاق مبادرة "واحة إعلام  الحرم " خلال موسم الحج

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