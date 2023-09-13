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أمطارٌ بجازان وشبه انعدامٍ في الرؤية وارتفاع الأمواج على جدة والليث ورابغ

الهطولات غزيرة يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية وتشمل محافظات عدة بالمنطقة
أمطارٌ بجازان وشبه انعدامٍ في الرؤية وارتفاع الأمواج على جدة والليث ورابغ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، وارتفاع الأمواج، ويشمل محافظات جدة، والليث، ورابغ، وكذلك الشعيبة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدر المركز، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، وتساقط للبَرَد، وجريان السيول، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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