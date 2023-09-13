أمطارٌ بجازان وشبه انعدامٍ في الرؤية وارتفاع الأمواج على جدة والليث ورابغ

أصدر المركز، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، وتساقط للبَرَد، وجريان السيول، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.