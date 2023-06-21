السفير السعودي بالجمهورية القرغيزية يودّع ضيوف الرحمن المتوجّهين إلى المملكة

ونوّه السفير الراضي، في كلمته، بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا شعائرهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.