السفير السعودي بالجمهورية القرغيزية يودّع ضيوف الرحمن المتوجّهين إلى المملكة

ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، ضيوف خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتوجّهين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٤هـ من الجمهورية القرغيزية.
ونوّه السفير الراضي، في كلمته، بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا شعائرهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.
من جانبهم، عبّر الضيوف عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة على ما يولونه من رعاية واهتمام لخدمة كافة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكَهم بكل يسرٍ وسهولة.