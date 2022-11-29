33 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجّل مكة المكرّمة وجازان وجدة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما تسجّل أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.