33 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجّل مكة المكرّمة وجازان وجدة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما تسجّل أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجازان وجدة والقنفذة 33 درجة مئوية، المدينة المنوّرة وشرورة 30 مئوية، ووادي الدواسر والخرج والعلا 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة وطريف في أدنى القائمة بـ 8 درجات مئوية، تليها عرعر والقريات 9 درجات، ثم تبوك وسكاكا 10 درجات، نجران والطائف وبيشة 12 مئوية.
وسجّلت عرعر والقريات وطريف ومكة المكرّمة والدمام وتبوك وجازان والطائف وينبع أعلى رطوبة 95% و90%.