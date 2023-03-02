الاتحاد الدولي للسيارات يصدر المستند التقني كخطوة رئيسية تخدم مهمة الحَدّ من الإيذاء عبر الإنترنت

بناءً على المستند التقني، فإنّ حوالي 80% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قد واجهوا شكلاً من أشكال الكراهية عبر الإنترنت، حيث ادّعى 40% من المشاركين أنّهم إمّا شعروا بالخوف أو التهديد بسبب المنشورات التي قرأوها.