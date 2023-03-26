"ولي العهد في ثاني أقدس البقاع".. زيارة للمرة الثالثة تجسّد الرؤية والعناية الخاصة

فجاءت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- للمسجد النبوي، والصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- اهتماماً منه بمدينة المصطفى -عليه صلوات الله وسلامه-.