"ولي العهد في ثاني أقدس البقاع".. زيارة للمرة الثالثة تجسّد الرؤية والعناية الخاصة

تحظى دور العبادة في المملكة باهتمام القيادة الرشيدة ولاسيما الحرمين الشريفين اللذين يقصدهما ملايين الزوّار والمعتمرين سنوياً؛ لذا كان دأب القيادة السعودية على مر العصور زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للوقوف على حاجات ضيوف المملكة والإشراف المباشر على راحتهم.
فجاءت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- للمسجد النبوي، والصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- اهتماماً منه بمدينة المصطفى -عليه صلوات الله وسلامه-.
تأتي الزيارة الثالثة لسموه الكريم امتداداً لحرصه على المدينة المنوّرة بوصفها ثاني أقدس الأماكن ووجهة ثقافية وحاضنة لمسجد قباء الذي شهد أكبر توسعة في عهده بواقع ١٠ أضعاف مساحته الحالية ليستوعب قرابة ٦٦ ألف مصلٍ.
وتولي المملكة المساجد رعاية كبيرة؛ حيث لم يقتصر هذا الاهتمام على المساجد الحديثة؛ بل أطلق سموه مشروع تطوير المساجد التاريخية للحفاظ على الهوية العمرانية، فالمساجد ليست دوراً تُؤدَّى فيها الفروض والعبادات فقط؛ بل عمقٌ تاريخي حضاري.