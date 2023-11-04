محليات

حرس الحدود بعسير يقبض على 5 مخالفين لتهريبهم 130 كجم قات في الربوعة

استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بعسير يقبض على 5 مخالفين لتهريبهم 130 كجم قات في الربوعة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (130) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

منطقة عسير
الدوريات البرية لحرس الحدود
قطاع الربوعة

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