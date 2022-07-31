"الأرصاد": الأمطار ساهمت في خفض درجات الحرارة.. وأغسطس أسخن شهور العام

أكد حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد أن بعض مناطق المملكة متأثرة بفرصة أمطار رعدية خاصة نجران ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى منطقة جازان، لافتًا إلى أن هذه الأمطار هي استمرار للحالة التي تأثرت بها المملكة خلال الأسبوع المنتهي.
وأضاف القحطاني أن باقي مناطق المملكة تشهد أيضًا رياحًا نشطة، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة، حيث نبدأ الدخول لشهر أغسطس وهو أعلى شهور الصيف ارتفاعًا في درجات الحرارة لكن تبقى المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان تشهد فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة، بالإضافة إلى اعتدال في درجات الحرارة، وهي مناطق مناسبة للتنزه والاصطياف هذه الأيام.
وأوضح في مداخلة بقناة الإخبارية أن هذه الأجواء ليست مستغربة في مثل هذه الأوقات، لكن قد تتفاوت فيها معدلات الأمطار من عام لآخر.
ولفت القحطاني إلى أن تكون السحب والغيوم تساهم في اعتدال درجات الحرارة نسبيًا، ولاحظنا ذلك خلال الأيام الماضية على العاصمة الرياض، لكن الشهر الجديد "أغسطس" سيكون من الشهور الساخنة على مناطق المملكة خاصة السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية.