"الأرصاد": الأمطار ساهمت في خفض درجات الحرارة.. وأغسطس أسخن شهور العام

وأضاف القحطاني أن باقي مناطق المملكة تشهد أيضًا رياحًا نشطة، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة، حيث نبدأ الدخول لشهر أغسطس وهو أعلى شهور الصيف ارتفاعًا في درجات الحرارة لكن تبقى المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان تشهد فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة، بالإضافة إلى اعتدال في درجات الحرارة، وهي مناطق مناسبة للتنزه والاصطياف هذه الأيام.