"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على تبوك والجوف والشمالية والمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.