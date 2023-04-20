الفلكي "الثقفي" لـ"سبق": هلال شوال تمت ولادته فلكيًا.. وغدًا أول أيام العيد حسب المعطيات الفلكية

أكدَ الفلكي محمد بن ردة الثقفي خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، حدوث كسوف للشمس كلي "هجين" صباح اليوم الخميس عند الساعة 1:36 وانتهى الساعة 6:59 بتوقيت غرينتش، شمل غرب قارة استراليا، وأجزاء من إندونيسيا، غير مرئي على الدول العربية.
وبيّن الفلكي "الثقفي" في تصريحه لـ"سبق" أنه وعند الساعة 7:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة تمت ولادة هلال شهر شوال فلكيًا، وفق معايير منازل القمر، مشيرًا إلى أنه سوف يغرب بعد غروب الشمس مساء اليوم الخميس بعمر 11 ساعة، وبارتفاع 5.4 درجات، واستطالة 6.35 درجة، وقريب من شفق الشمس مما يصعب رؤيته في معظم المراصد، متوقعًا رؤيته بعد مشيئة الله تعالى من مرصدي "تمير أو سدير" في مثل هذه الحالات لرؤية الهلال القريب من شفق الشمس، بشرط صفاء الأفق لديهم من حجب السحب أو عوامل أخرى.
وقال الفلكي "الثقفي": إن يوم غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب المعطيات الفلكية السابق ذكرها، ويبقى إعلان الشهر في حالة ثبوت الشهود لدى لجان المحكمة العليا في هذه البلاد الطاهرة؛ لكونها الجهة الرسمية.
واختتم تصريحه برفع التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- وللأسرة المالكة، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.