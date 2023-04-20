الفلكي "الثقفي" لـ"سبق": هلال شوال تمت ولادته فلكيًا.. وغدًا أول أيام العيد حسب المعطيات الفلكية

وبيّن الفلكي "الثقفي" في تصريحه لـ"سبق" أنه وعند الساعة 7:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة تمت ولادة هلال شهر شوال فلكيًا، وفق معايير منازل القمر، مشيرًا إلى أنه سوف يغرب بعد غروب الشمس مساء اليوم الخميس بعمر 11 ساعة، وبارتفاع 5.4 درجات، واستطالة 6.35 درجة، وقريب من شفق الشمس مما يصعب رؤيته في معظم المراصد، متوقعًا رؤيته بعد مشيئة الله تعالى من مرصدي "تمير أو سدير" في مثل هذه الحالات لرؤية الهلال القريب من شفق الشمس، بشرط صفاء الأفق لديهم من حجب السحب أو عوامل أخرى.