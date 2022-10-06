هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم "هاكاثون الترجمة" في الرياض

وسيتم تحكيم المشاركات وفق ستة معايير تشمل الملاءمة، والبرمجة والتصميم، والإبداع وأصالة الفكرة، والأثر والاستدامة، والتنفيذ التجاري، والعرض التقديمي، وسيكرم الفائزون في الحفل الختامي لملتقى الترجمة الذي سيُقام يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر المقبل.