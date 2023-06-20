رئاسة الحرمين تهيئ أكثر من 14 خدمة إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن

وحرصت الرئاسة على تسخير مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل على ضيوف الرحمن والتواصل الفعال معهم، وتعريفهم بالخدمات والبرامج والمبادرات المعدة لهم، من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية، مما نتج عنه سلسلة من الأفلام الوثائقية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، التي تستعرض جهود المملكة في الحرمين الشريفين، وتسهم في توعية القاصد الكريم خلال فترة زيارته للحرمين الشريفين، وكذلك سلسلة من المعارض المتنقلة والثابتة والافتراضية التي تهدف لإثراء تجربة القاصدين، وتعميق الأثر الروحي لهم خلال رحلتهم التعبدية.