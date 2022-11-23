أمير الرياض يهنئ وزير الرياضة.. بمناسبة فوز "الأخضر" على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022

وقدم أمير الرياض شكره لوزير الرياضة على ما بذله من جهود كبيرة وحرص دائم على أن يكون الظهور في نهائيات كأس العالم ظهورًا مشرفًا وهو ما تحقق ولله الحمد، كما شكر رئيس اتحاد القدم وزملاءه واللاعبين ومدربهم، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المميز، راجيًا من الله التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات.