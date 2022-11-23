أمير الرياض يهنئ وزير الرياضة.. بمناسبة فوز "الأخضر" على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022

هنّأ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في مستهل مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وقال أمير الرياض في برقية لوزير الرياضة: "نبعث لسموكم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفوز على المنتخب الأرجنتيني في مستهل مشواره في نهائيات كأس العالم 2022م في قطر".
وأضاف أن هذا الانتصار التاريخي وفي هذا المحفل العالمي يترجم بكل وضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الرياضة، والذي يحظى بالمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- وفق رؤية ممنهجة وخطط واضحة أثمرت ولله الحمد بهذا الإنجاز".
وقدم أمير الرياض شكره لوزير الرياضة على ما بذله من جهود كبيرة وحرص دائم على أن يكون الظهور في نهائيات كأس العالم ظهورًا مشرفًا وهو ما تحقق ولله الحمد، كما شكر رئيس اتحاد القدم وزملاءه واللاعبين ومدربهم، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المميز، راجيًا من الله التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات.