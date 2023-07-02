تعقيم وتطهير وتطويف وخدمات إنسانية.. أبرز خدمات الحرمين المقدمة أمس بالأرقام

وأضافت: أنه تم "ضخ 5409 لترات معقمات للأيدي، وتعقيم سجاد بـ46554 لتر معقمات، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 5372 لترًا، والتعقيم عبر الروبوتات بـ4252 لترًا من المعقمات، واستفاد 8482 مستفيدًا من إجابة السائلين ميدانيًّا، و4534 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1976 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، و33600 مستفيد من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و987000 مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، و231 مستفيدًا من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.