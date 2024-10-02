هاوي جمْع مطبوعات قديمة حوّله حبه للمملكة وقادتها إلى بائع مقتنيات ثمينة ونادرة

وأفاد "المتعب" بأن لديه في الجناح أعداد مجلة "تايم"، التي تحدثت عن الملك عبدالعزيز عام 1945م، أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت تصدر في هذه الفترة بمقاسين؛ مقاس كبير، ومقاس صغير، يوزع على الجنود الأمريكيين في ساحات المعارك، وكان عددها محدوداً، وأعداد المجلة التي تحدثت عن الملك سعود، والملك فيصل، والملك فهد، والملك عبدالله، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة لعدد مجلة "لايف" عن الملك عبدالعزيز عام 1943م، وأعداد من مجلة "ديرشبيجل" عن السعودية، ومجلة "بيكتر بوست" البريطانية عن الملك فيصل، وأعداد من مجلة "ناشونال جيوجرافيك" من عام 1917 إلى عام 2003، ونشرة "جيوجرافيك"، التي تحدثت عن الحج وشبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية وتاريخها.