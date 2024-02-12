حزام رعدي ممطر بغزارة يؤثر على شرق السعودية والحالة المطرية تشتد

تُبَين آخر صور الأقمار الاصطناعية، تشكل حزام رعدي ممطر بغزارة على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في هذه الأثناء، ويتوقع أن يستمر تأثيرها خلال الساعات القادمة على محافظات الجبيل والدمام وبقيق والمناطق المجاورة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.