"الشؤون الإسلامية" تنال جائزةَ الريادة في تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة

جدير بالذكر أن مشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة؛ يهدف إلى إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة بشكل تفاعلي، خطوة بخطوة، باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد، وذلك بمحاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع تعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية؛ وذلك لتقليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج قدر الإمكان، إلى جانب تعريف غير المسلمين، الذين لا يستطيعون زيارة الأماكن المقدسة، بمعنى فريضة الحج والعمرة، وهو متعدّد اللغات "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأردو"، ومتعدّد المنصات "تطبيق على أنظمة أندرويد، وتطبيق على أنظمة IOS، وكذلك على أنظمة ويندوز، ولينيكس، ونظام MacOs".