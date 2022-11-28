ثلاثينية تُرزق بطفلها الأول في مستشفى سليمان الحبيب بالريان بعد عُقم استمر 16 عامًا

ذكر ذلك الدكتور بندر العبدالكريم استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، الحاصل على الزمالة الفرنسية، والذي أضاف أن المريضة لم تفقد الأمل بالله بعد إجرائها "3" عمليات أطفال أنابيب و"3" عمليات تلقيح صناعي؛ حيث قام الزوجان بزيارة المستشفى بحثًا عن محاولات جديدة.. وبعد الاستماع إلى تاريخهما المرضي ونتائج الفحوصات السابقة، تَبين وجود تكسر في الحمض النووي للحيوانات المنوية لدى الزوج، كما تم عمل تحاليل للزوجة تخص الأجسام المضادة والتخثرات واتضح أنها سليمة.