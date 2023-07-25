48 مئوية.. هذه المدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 48 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 20 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 48 مئوية، والدمام 47 مئوية، وكل من مكة المكرمة والخرج 46 مئوية والرياض وبريدة والتنهات ووادي الدواسر ورفحاء 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ20 مئوية، تليها القريات 24 وطريف والوجه 26.
وسجلت الوجه وينبع وجدة والدمام أعلى رطوبة بنسبة 95% و80%.