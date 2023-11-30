لاعب المنتخب السعودي يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال الكابتن قريش أنه تعرض للإصابة أثناء مبارة مع المنتخب الجزائري ضمن المعسكر التحضيري، مضيفاً أنه ظل يعاني من آلام مستمرة، وعدم القدرة على الحركة، وثني ومد الركبة، وتحمل الوزن، بالإضافة إلى انتفاخ الركبة، وتسببت هذه الأعراض في توقفه عن ممارسة نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة المستشفى، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، حيث بينت صور أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، فأجريت له عملية ناجحة عبر المنظار، وأكد قريش أنه شعر بالتحسن بعد العملية.