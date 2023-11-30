لاعب المنتخب السعودي يجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى لاعب المنتخب السعودي، ونادي الصفا لكرة اليد الكابتن هادي أحمد قريش، عملية جراحية ناجحة لاصلاح الرباط الصليبي بالركبة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية وتبديل مفصل الركبة.
وقال الكابتن قريش أنه تعرض للإصابة أثناء مبارة مع المنتخب الجزائري ضمن المعسكر التحضيري، مضيفاً أنه ظل يعاني من آلام مستمرة، وعدم القدرة على الحركة، وثني ومد الركبة، وتحمل الوزن، بالإضافة إلى انتفاخ الركبة، وتسببت هذه الأعراض في توقفه عن ممارسة نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة المستشفى، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، حيث بينت صور أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، فأجريت له عملية ناجحة عبر المنظار، وأكد قريش أنه شعر بالتحسن بعد العملية.
وبيّن أنه سيعود قريباً لممارسة تدريباته بعد الإنتهاء من فترتي النقاهة والتأهيل، وأضاف قائلاً: "أنا أود أن استغل هذه الفرصة لأعبر عن إعجابي وتقديري بخدمات الرعاية الصحية المتميزة التي يقدمها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر وحقيقة كانت تجربة ممتازة، وأشكر كذلك د. محمد عبدالله القحطاني على اهتمامه بحالتي، وعلى المتابعة المستمرة وسرعة التشخيص والعلاج.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.